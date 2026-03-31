British Business - 31 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Ineos, l'entreprise de Jim Ratcliffe, a renoncé à son dividende pour la deuxième année consécutive après que sa perte avant impôts soit passée de 71,1 millions de dollars à 593,1 millions de dollars, tout en avertissant les investisseurs qu'elle est confrontée à des retards dans la livraison d'une usine en Belgique en raison de la "volatilité des marchés mondiaux de l'énergie".

- Mistral, le principal fournisseur d'IA en Europe, a levé 830 millions de dollars de nouveaux emprunts pour acheter 13 800 puces Nvidia NVDA.O pour un grand centre de données près de Paris, alors que l'Europe s'efforce de développer l'infrastructure d'IA pour concurrencer les États-Unis et la Chine.

The Guardian

- Le secteur du financement automobile doit payer à environ 9,1 milliards de livres (12,02 milliards de dollars) pour dédommager les automobilistes britanniques ayant contracté des prêts automobiles déloyaux, selon la facture finale réduite de l'autorité de régulation du marché pour l'un des scandales de vente abusive les plus coûteux de Grande-Bretagne.

- British Steel est en bonne voie pour être totalement nationalisé dans les semaines à venir, un an après que le gouvernement a repris la gestion quotidienne de l'entreprise déficitaire à son propriétaire chinois.

The Telegraph

- La startup Starcloud, fondée par un entrepreneur spatial britannique, a obtenu 170 millions de dollars pour défier SpaceX d'Elon Musk dans la course au développement de centres de données orbitaux.

Sky News

- Le propriétaire de Poundstretcher, l'un des plus grands détaillants discount de Grande-Bretagne, prévoit la fermeture de magasins dans le cadre d'un processus formel de restructuration.

The Independent

- La société de paiement PayPoint PAYP.L prévoit de se réorganiser en quatre unités commerciales, d'incorporer ses services de réseau, ses services aux commerçants, ses paiements numériques et ses services bancaires ouverts, ainsi que sa marque Love2shop, dans le cadre d'une refonte visant à réduire les coûts de l'entreprise.

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