British Business - 30 octobre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 03:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La Banque d'Angleterre est prête à réduire les taux d'intérêt pour la sixième fois en un peu plus d'un an, dans un contexte de hausse du chômage et d'inflation plus faible que prévu, prédisent les analystes de Goldman Sachs.

The Guardian

- Santander UK SANS_pa.L a exhorté le gouvernement à intervenir dans le plan d'indemnisation du financement automobile de 11 milliards de livres (14,76 milliards de dollars), affirmant que les propositions actuelles pourraient finir par infliger des dommages "significatifs" aux consommateurs, aux emplois et à l'économie en général.

Le Telegraph

- La Réserve fédérale interrompt les ventes d'obligations alors que la Banque d'Angleterre subit des pressions pour faire de même. Cette décision pourrait accroître la probabilité que le Royaume-Uni mette fin à son propre programme de vente en 2026.

Sky News

- Equinix EQIX.O annonce qu'elle va injecter 4 milliards de livres (5,37 milliards de dollars) au Royaume-Uni avec un nouveau centre de données sur un site de 85 acres à South Mimms, Hertfordshire, qui aura une capacité de traitement de 250 mégawatts et qui devrait être opérationnel d'ici 2030.

The Independent

- L'autorité indépendante de régulation de l'énergie au Royaume-Uni , Ofgem, a dévoilé un nouveau plan d'aide destiné à effacer jusqu'à 500 millions de livres (671,05 millions de dollars) de dettes liées aux factures d'énergie des ménages.

(1 $ = 0,7451 livre)

