British Business - 3 novembre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 03:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Morgan Stanley MS.N a révélé être la seule banque à facturer des frais au contribuable pour son travail sur la privatisation de NatWest Group NWG.L , anciennement Royal Bank of Scotland.

The Guardian

- Les syndicats des chemins de fer britanniques ont demandé plus de protection pour le personnel et les passagers après l'attaque massive au couteau dans un train LNER à Cambridgeshire, Londres.

The Telegraph

- Les courses hippiques seront épargnées par les augmentations de taxes sur les jeux de Rachel Reeves, le chancelier cherchant à protéger l'industrie d'un raid plus large sur les paris, avec des plans en cours d'élaboration pour augmenter les taxes sur les machines à sous dans les boutiques des bookmakers et sur les jeux en ligne.

Sky News

- Brave Bison BBSN.L , le groupe marketing londonien soutenu par Murdoch, a fait une offre de 50 millions de livres (67,11 millions de dollars) en espèces et en actions pour la division de planification et d'achat de médias numériques de M&C Saatchi, M&C Performance.

(1 $ = 0,7451 livre)

