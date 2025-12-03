British Business - 3 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Times

- Jitse Groen, le directeur général de Just Eat Takeaway T5W.BE , quitte le groupe de livraison de nourriture qu'il a fondé lorsqu'il était étudiant, après un quart de siècle marqué par une croissance rapide et des échecs stratégiques.

- Les associés de BDO ont subi une baisse de salaire de près de 100 000 livres (132 300 $) en moyenne l'année dernière, alors que la croissance de 12 ans de la société de comptabilité et de conseil touchait à sa fin.

The Guardian

- Les publicités pour Nike NKE.N , Superdry et Lacoste ont été interdites au Royaume-Uni pour avoir trompé les consommateurs sur la durabilité environnementale de leurs produits.

- L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a averti la ministre britannique des finances Rachel Reeves que les dépenses publiques restreintes et les impôts plus élevés limiteront les dépenses de consommation.

The Telegraph

- La Banque d'Angleterre a tiré la sonnette d'alarme au sujet des fonds spéculatifs étrangers qui achètent de la dette britannique, avertissant que leurs transactions spéculatives pourraient déclencher une crise.

Sky News

- Des dirigeants d'AstraZeneca AZN.L et de GSK GSK.L feront partie des personnes invitées par le gouvernement britannique à participer à l'élaboration d'un nouveau régime de tarification destiné à remplacer le système VPAG très critiqué.

The Independent

- Le distributeur britannique de carrelage Topps Tiles TPT.L a racheté la marque Fired Earth, la propriété intellectuelle, le site web et environ 2,5 millions de livres de stock, un an après avoir racheté CTD Tiles, qui était sous administration judiciaire.

- L'entreprise allemande Katjes International, qui détient une participation majoritaire dans l'entreprise Candy Kittens de M. Laing, devrait conclure un accord d'acquisition en 2026 pour un montant déclaré de 36 millions de livres.

(1 $ = 0,7559 livre)