British Business - 26 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Le fabricant de ChatGPT OpenAI ferme Sora quelques mois après avoir signé un accord de licence d'un milliard de dollars avec Disney DIS.N , mettant ainsi un terme abrupt à l'outil de génération vidéo controversé.

The Guardian - Les fournisseurs britanniques seront prioritaires pour les contrats publics dans les domaines de la construction navale, de l'acier, de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure énergétique, selon de nouvelles directives qui les désignent comme des secteurs vitaux pour la sécurité nationale. - Meta META.O et YouTube ont été jugés responsables d'avoir délibérément conçu des produits addictifs qui ont accroché une jeune utilisatrice et lui ont causé des dommages, a décidé un jury mercredi.

The Telegraph - Apple AAPL.O va demander aux utilisateurs d'iPhone de prouver qu'ils ont plus de 18 ans afin d'empêcher les enfants d'accéder à des sites web explicites et à des "services ou fonctionnalités".

Sky News - NatWest Group NWG.L vend un service de conseil en ressources humaines qu'il a adapté pendant la pandémie de Covid à un rival financé par des fonds d'investissement, dans le cadre de la rationalisation de ses activités.