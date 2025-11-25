British Business - 25 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La société britannique Revolut a déclaré avoir conclu une vente secondaire d'actions qui la valorise à 75 milliards de dollars, soit un bond de 66 % par rapport à l'année dernière, ce qui souligne la croissance rapide de la société de technologie financière la plus précieuse d'Europe.

- Un haut fonctionnaire de l'administration Trump a suggéré que la Grande-Bretagne interdise aux entreprises liées à la Chine de posséder des infrastructures nationales essentielles.

The Guardian

- BHP BHP.AX a abandonné un dernier effort pour acheter son rival Anglo American AAL.L et renforcer sa domination dans le secteur du cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et de Teck Resources ne se prononcent sur une fusion de 60 milliards de dollars.

- Les essais très surveillés de Novo Nordisk

NOVOb.CO sur la maladie d'Alzheimer d'une ancienne version orale de son médicament semaglutide n'ont pas permis de ralentir la progression de la maladie cérébrale, a déclaré l'entreprise, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de médicaments contre l'obésité.

The Telegraph

- Le président de la BBC, Samir Shah, a insisté sur le fait qu'il ne démissionnerait pas malgré les profondes divisions au sein du conseil d'administration du radiodiffuseur qui ont été révélées lors d'une audience publique devant les députés.

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer et David Lammy sont sur le point d'échapper à l'impôt sur les demeures du parti travailliste, après que le Trésor a édulcoré les plans visant à imposer une surtaxe sur les maisons les plus précieuses de Grande-Bretagne.

Sky News

- Bridgepoint BPTB.L , investisseur en capital-investissement coté à Londres, a conclu un accord de 200 millions de livres (262,10 millions de dollars) pour acheter une entreprise de services d'actifs numériques , dans un contexte de demande croissante d'investissements en crypto-monnaies.

(1 $ = 0,7631 livre)