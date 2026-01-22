British Business - 22 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le distributeur de mode Next NXT.L a déclaré avoir acheté la marque de chaussures britannique Russell & Bromley dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en payant 2,5 millions de livres (3,4 millions de dollars).

- EDF négocie avec le gouvernement britannique un contrat de subvention pour prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire Sizewell B jusqu'en 2055.

The Guardian

- Le monde serait "meilleur et plus sûr" si l'Amérique prenait le contrôle du Groenland, a déclaré Nigel Farage à Davos, tout en insistant sur le fait qu'il croyait toujours à la souveraineté des États-nations .

The Telegraph

- Le groupe italien Sea Group TISGR.MI a déposé une demande d'indemnisation de 456 millions d'euros (532,8 millions de dollars) contre la veuve de Mike Lynch devant un tribunal de Sicile, alléguant que l'équipage et la société holding du superyacht étaient responsables de son naufrage.

- La cuisinière britannique Nigella Lawson devrait remplacer Dame Prue Leith en tant que juge de l'émission Great British Bake Off.

Sky News

- Le fabricant de probiotiques Symprove est racheté par Metagenics, fournisseur de compléments alimentaires basé dans le New Jersey.

- La banque Salary Finance annoncera qu'elle a mis en place la facilité de crédit élargie de JP Morgan et des fonds gérés par Blue Owl Capital.

(1 $ = 0,8559 euro)

(1 $ = 0,7451 livre)