British Business - 1er décembre

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Des ministres britanniques ont accusé le Premier ministre britannique Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves d'avoir trompé le cabinet sur l'état des finances publiques pour justifier des hausses d'impôts.

The Guardian

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il faudrait ans pour mettre en œuvre l'intégralité du plan économique du Labour, tout en défendant les 26 milliards de livres (34,39 milliards de dollars) de hausses d'impôts annoncées dans le budget de la semaine dernière.

- La ministre britannique des finances , Rachel Reeves, a nié avoir trompé le public avant le budget de la semaine dernière, alors que les députés de l'opposition ont demandé sa démission en raison des hausses d'impôts record.

The Telegraph

- Amazon AMZN.O a réduit ses projets de livraison par drone au Royaume-Uni, en diminuant de moitié la fréquence des vols sur son premier site, dans l'attente d'une autorisation réglementaire.

- Le réformateur britannique Nigel Farage a demandé à le conseiller en éthique du Royaume-Uni d'enquêter pour savoir si la ministre britannique des finances Rachel Reeves a enfreint le code ministériel en trompant le public sur l'état des finances publiques avant la présentation de son budget.

Sky News

- Emma Lloyd, cadre supérieur de Netflix NFLX.O , fait partie des candidats présélectionnés pour succéder à Alex Mahon en tant que directeur général du diffuseur britannique Channel 4.

- La Grande-Bretagne devrait nommer la banque d'investissement indépendante Evercore EVR.N dans les semaines à venir pour examiner les options pour son industrie sidérurgique en difficulté après avoir pris le contrôle du deuxième plus grand producteur du pays.(1 $ = 0,7556 livres)

