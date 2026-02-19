British Business - 19 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Dans l'un des derniers paris avant son départ à la retraite, Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a révélé un investissement surprise de 352 millions de dollars dans le New York Times.

Un chercheur britannique en intelligence artificielle est en pourparlers pour lever 1 milliard de dollars pour sa start-up Ineffable Intelligence, créée il y a trois mois.

The Guardian

Le directeur général de Meta META.O , Mark Zuckerberg, a témoigné lors d'un procès historique des entreprises de médias sociaux mercredi, et a déclaré que l'entreprise avait amélioré l'identification des utilisateurs mineurs.

The Telegraph

Les banquiers centraux européens ont qualifié de "rumeur" les informations selon lesquelles Christine Lagarde quitterait son poste de présidente de la Banque centrale européenne.

Sky News

Orbex, le fabricant écossais de fusées, s'est retrouvé en situation d'insolvabilité , ce qui a entraîné 150 suppressions d'emplois dans l'entreprise.

RELX REL.L , le géant de l'information commerciale coté à Londres, est la dernière entreprise du FTSE 100 à prévoir une augmentation de salaire exceptionnelle pour son directeur général.

The Independent

Vodafone VOD.L a accepté de vendre sa part dans VodafoneZiggo, la coentreprise néerlandaise avec Liberty Global LBTYA.O , pour un milliard d'euros (1,18 milliard de dollars), une dizaine d'années après sa création.

Radio Free Asia a repris la diffusion en mandarin, tibétain et ouïghour à destination du public chinois, plusieurs mois après que les coupes budgétaires de l'administration de Donald Trump l'ont forcée à fermer ses portes.

(1 dollar = 0,8479 euro)