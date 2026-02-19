 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 19 février
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 04:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Dans l'un des derniers paris avant son départ à la retraite, Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a révélé un investissement surprise de 352 millions de dollars dans le New York Times.

Un chercheur britannique en intelligence artificielle est en pourparlers pour lever 1 milliard de dollars pour sa start-up Ineffable Intelligence, créée il y a trois mois.

The Guardian

Le directeur général de Meta META.O , Mark Zuckerberg, a témoigné lors d'un procès historique des entreprises de médias sociaux mercredi, et a déclaré que l'entreprise avait amélioré l'identification des utilisateurs mineurs.

The Telegraph

Les banquiers centraux européens ont qualifié de "rumeur" les informations selon lesquelles Christine Lagarde quitterait son poste de présidente de la Banque centrale européenne.

Sky News

Orbex, le fabricant écossais de fusées, s'est retrouvé en situation d'insolvabilité , ce qui a entraîné 150 suppressions d'emplois dans l'entreprise.

RELX REL.L , le géant de l'information commerciale coté à Londres, est la dernière entreprise du FTSE 100 à prévoir une augmentation de salaire exceptionnelle pour son directeur général.

The Independent

Vodafone VOD.L a accepté de vendre sa part dans VodafoneZiggo, la coentreprise néerlandaise avec Liberty Global LBTYA.O , pour un milliard d'euros (1,18 milliard de dollars), une dizaine d'années après sa création.

Radio Free Asia a repris la diffusion en mandarin, tibétain et ouïghour à destination du public chinois, plusieurs mois après que les coupes budgétaires de l'administration de Donald Trump l'ont forcée à fermer ses portes.

(1 dollar = 0,8479 euro)

BCE

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
749 170,350 USD NYSE -0,69%
LIBERTY GLOBAL RG-A
13,0300 USD NASDAQ +16,76%
META PLATFORMS
643,2200 USD NASDAQ +0,61%
RELX
2 213,500 GBX LSE -0,52%
VODAFONE GROUP
116,075 GBX LSE +0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank