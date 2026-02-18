British Business - 18 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times Goldman Sachs GS.N supprime les considérations liées à la race, au sexe et à la diversité lors de l'évaluation des candidats potentiels pour son conseil d'administration, suite à la pression d'un groupe d'actionnaires activistes.

La valeur de Toto 5332.T pourrait être augmentée de 55%, soit 3,5 milliards de dollars, selon Palliser Capital, si la société faisait un meilleur travail de promotion et d'investissement dans la technologie de fabrication de puces d'IA qu'elle a développée dans sa division de céramique avancée.

The Guardian British Steel a obtenu une commande d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de livres sterling pour la fourniture de rails destinés à un chemin de fer électrique à grande vitesse en Turquie.

The Telegraph SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, soumissionne pour un contrat secret de construction d'essaims de drones à commande vocale pour l'armée américaine.

Sky News Beauty Bay, un distributeur en ligne de marques de cosmétiques, est sur le point d'être placé sous administration dans le cadre d'une chasse aux nouveaux investisseurs.

Le propriétaire de Wagamama, l'une des chaînes de restauration décontractées les plus en vue en Grande-Bretagne, étudie la possibilité de vendre sa division de concessions de transport dans un contexte de conditions commerciales difficiles.

The Independent Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré qu'il rouvrait les négociations de rachat avec Paramount Skydance PSKY.O , donnant au géant des studios une semaine pour faire sa "meilleure et dernière offre".

Royal Mail a été invité à répondre à un groupe de députés qui s'est inquiété du "chaos" dans le service postal depuis Noël et des suggestions selon lesquelles certaines lettres sont livrées par "lots".