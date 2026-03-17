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British Business - 17 mars
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 04:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Un groupe de créanciers de Thames Water a proposé 3,35 milliards de livres (4,45 milliards de dollars) de nouveaux fonds propres et jusqu'à 6,55 milliards de livres de nouvelles dettes dans le cadre de leur dernière offre de sauvetage de la plus grande compagnie d'eau de Grande-Bretagne.

- La société de services financiers StoneX Group SNEX.O a proposé une acquisition entièrement en espèces de CAB Payments CABP.L , évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (321,01 millions de dollars).

The Guardian

- National Car Parks, le plus grand exploitant de parkings de Grande-Bretagne, a été placé sous administration judiciaire , nommant PricewaterhouseCoopers (PwC) en tant qu'administrateur après avoir eu du mal à faire face à des paiements de loyers et de créanciers qui se profilaient à l'horizon.

- La société chinoise Syngenta va investir 100 millions de livres pour construire un centre de recherche en biosciences agricoles sur son site de Jealott's Hill, dans le Berkshire.

The Telegraph

- Close Brothers CBRO.L a déclaré être "en profond désaccord " avec le rapport du vendeur à découvert Viceroy Research qui affirme être à découvert sur la société britannique de services financiers.

- La société de matériaux de construction CRH CRH.N a annoncé son intention de se retirer de la Bourse de Londres et d'annuler les actions préférentielles.

Sky News

- Le géant américain de l'immobilier StepStone STEP.O est en pourparlers pour acheter une participation dans la recapitalisation de 4,5 milliards de livres de Center Parcs UK.

The Independent

- Le registre britannique des sociétés Companies House a déclaré qu'une faille dans son service de dépôt en ligne avait permis à des personnes de consulter et de modifier des informations concernant d'autres entreprises et leurs directeurs, une faille qui pourrait être passée inaperçue pendant cinq mois.

- Le distributeur mondial de produits de beauté Sephora a déclaré qu'il ouvrirait ses premiers magasins en Écosse cet été, avec de nouveaux points de vente à Glasgow et Édimbourg marquant les débuts de la marque dans le pays trois ans après le lancement de son premier magasin britannique à Londres.

(1 $ = 0,7520 livres)

Fusions / Acquisitions
Environnement

Valeurs associées

CAB PMNT HLDG
91,950 GBX LSE +17,13%
CLOSE BROS GRP
350,300 GBX LSE -15,67%
CRH PLC
103,050 USD NYSE +3,24%
LVMH
479,000 EUR Euronext Paris +1,12%
STEPSTONE GRP RG-A
44,9000 USD NASDAQ -0,42%
STONEX GROUP
105,2100 USD NASDAQ +1,58%
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