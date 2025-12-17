British Business - 17 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Les ministres britanniques annonceront mercredi que le Royaume-Uni rejoindra le programme d'échange Erasmus à partir de 2027.

- Le gouvernement britannique a déclaré qu'il fournirait un soutien financier pour sauvegarder la production chimique et des centaines d'emplois à Grangemouth, la dernière usine d'éthylène du pays, dans le cadre d'un partenariat avec le groupe chimique INEOS.

The Guardian

- Downing Street insiste sur le fait que le "Tech Prosperity Deal" de 40 milliards de dollars entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui est en suspens, n'est pas définitivement bloqué.

- L'Union européenne a confirmé qu'elle souhaitait atténuer son interdiction de vendre de nouvelles voitures à essence ou diesel en 2035, cédant ainsi à la forte pression de l'industrie automobile.

The Telegraph

- OpenAI a nommé l'ancien ministre britannique des finances George Osborne directeur général et chef de son initiative "OpenAI for Countries".

- Thames Water a bloqué une prime de 2,5 millions de livres (3,35 millions de dollars) pour près de deux douzaines de cadres après une réaction politique négative.

Sky News

- La start-up en science des matériaux CuspAI est proche de lever des dizaines de millions de livres auprès de certains des mêmes actionnaires qui ont soutenu son augmentation de capital à l'automne et se rapproche d'une évaluation d'au moins 1 milliard de dollars.

(1 $ = 0,7458 livre)