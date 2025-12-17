 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 17 décembre
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 05:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Les ministres britanniques annonceront mercredi que le Royaume-Uni rejoindra le programme d'échange Erasmus à partir de 2027.

- Le gouvernement britannique a déclaré qu'il fournirait un soutien financier pour sauvegarder la production chimique et des centaines d'emplois à Grangemouth, la dernière usine d'éthylène du pays, dans le cadre d'un partenariat avec le groupe chimique INEOS.

The Guardian

- Downing Street insiste sur le fait que le "Tech Prosperity Deal" de 40 milliards de dollars entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui est en suspens, n'est pas définitivement bloqué.

- L'Union européenne a confirmé qu'elle souhaitait atténuer son interdiction de vendre de nouvelles voitures à essence ou diesel en 2035, cédant ainsi à la forte pression de l'industrie automobile.

The Telegraph

- OpenAI a nommé l'ancien ministre britannique des finances George Osborne directeur général et chef de son initiative "OpenAI for Countries".

- Thames Water a bloqué une prime de 2,5 millions de livres (3,35 millions de dollars) pour près de deux douzaines de cadres après une réaction politique négative.

Sky News

- La start-up en science des matériaux CuspAI est proche de lever des dizaines de millions de livres auprès de certains des mêmes actionnaires qui ont soutenu son augmentation de capital à l'automne et se rapproche d'une évaluation d'au moins 1 milliard de dollars.

(1 $ = 0,7458 livre)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,01 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,66 USD Ice Europ +1,39%
Pétrole WTI
55,91 USD Ice Europ +1,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'écran d'un téléphone affiche différentes applications, à Bruxelles, le 12 février 2023 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Washington menace l'UE de représailles si la régulation numérique européenne n'évolue pas
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:41 

    Les Etats-Unis ont menacé mardi l'Union européenne (UE) et ses pays membres de représailles s'ils ne revenaient pas sur leur régulation "discriminatoire" du secteur numérique, qui vise selon Washington à "restreindre, limiter et décourager" l'activité des entreprises ... Lire la suite

  • Des militaires américains sur le pont du navire d'assaut amphibie USS Iwo Jima, le 16 décembre 2025 à Porto Rico ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    Trump annonce un blocus américain au Venezuela sur les pétroliers sous sanctions
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:34 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un "blocus total" contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays. "Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total ... Lire la suite

  • Des membres du syndicat CGT manifestent devant l'entrée du Louvre, à Paris, le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )
    Grève au Louvre: nouvelle AG du personnel, la réouverture du musée en jeu
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:25 

    AG à enjeu au Louvre: les salariés se réunissent mercredi matin pour reconduire ou non la grève qui a empêché le musée d'ouvrir lundi, nouvelle épreuve pour un établissement en crise dont la présidente est réentendue en fin de journée au Sénat sur les failles de ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/12/2025
    Top 5 IA du 16/12/2025
    information fournie par Libertify 17.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Air France KLM , Aperam , Tesla , TotalEnergies , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank