British Business - 14 novembre

Le Times

- Virgin Atlantic a conclu un accord avec la société d'investissement américaine Apollo Global Management APO.N pour emprunter 745 millions de dollars sur la valeur de ses créneaux d'atterrissage à l'aéroport d'Heathrow, en utilisant les liquidités supplémentaires pour réorganiser sa flotte d'avions.

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves ont "déchiré " leur plan controversé visant à rompre l'engagement pris dans le manifeste de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu dans le budget, selon des fonctionnaires qui ont été informés de la question.

The Guardian

- Le constructeur automobile Ineos Automotive, propriété de l'industriel milliardaire Jim Ratcliffe , va procéder à des centaines de suppressions d'emplois dans l'ensemble de la main-d'œuvre mondiale de l'entreprise, alors que son empire lourdement endetté est soumis à une pression croissante.

- Liberty Steel, propriété de Sanjeev Gupta, fait l'objet d'une enquête en Roumanie pour détournement de fonds et évasion fiscale, ce qui aggrave les difficultés du magnat de la métallurgie après la perte de sa principale activité britannique.

The Telegraph

- Amanda Blanc, directrice générale d'Aviva AV.L , a exhorté la ministre britannique des finances, Rachel Reeves, à ne pas lancer de raid sur les régimes de retraite à sacrifice de salaire.

Sky News

- Octopus Electric Vehicles a conclu un accord avec des prêteurs, dont Lloyds Banking Group LLOY.L , Morgan Stanley

MS.N et Crédit Agricole CAGR.PA , pour porter sa ligne de financement totale à 2 milliards de livres (2,68 milliards de dollars).

- Les conducteurs de véhicules électriques devront payer le péage urbain dans le centre de Londres au début de l'année prochaine. Les voitures électriques devront payer 13,50 livres par jour, tandis que les conducteurs de camionnettes et de camions électriques paieront 9 livres.

(1 $ = 0,7451 livre)