British Business - 13 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le fabricant britannique de médicaments GSK GSK.L a déclaré que son médicament expérimental ciblé contre le cancer gynécologique, le Mo-rez , avait le potentiel d'un blockbuster et que la société **espère** accélérer sa mise sur le marché au cours des prochaines années.

- OpenAI a obtenu son premier bureau permanent à Londres , annonçant son intention de plus que doubler ses effectifs au Royaume-Uni, quelques jours seulement après que le développeur de ChatGPT se soit retiré d'un important projet de centre de données en Grande-Bretagne.

The Guardian

- L'État américain du Texas met les entreprises britanniques dans sa ligne de mire en ouvrant ce mois-ci un bureau londonien dédié à l'attraction d'emplois et d'investissements dans l'État de l'étoile solitaire à faible taux d'imposition.

The Telegraph

- Richard Caring a conclu un accord de 1,4 milliard de livres (1,87 milliard de dollars) pour vendre une participation majoritaire dans son empire de restaurants Ivy à DIAFA, un investisseur du secteur du luxe et de l'hôtellerie basé à Abu Dhabi.

Sky News

- L'entreprise britannique Burger King a conclu un accord de financement de 60 millions de livres avec deux prêteurs, alors qu'elle progresse dans l'ouverture de dizaines de nouveaux restaurants malgré les vents contraires auxquels est confronté le secteur de l'hôtellerie en Grande-Bretagne.

(1 $ = 0,7470 livre)