British Business - 12 novembre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 03:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- L'investisseur technologique japonais SoftBank

9984.T a cédé la totalité de sa participation dans Nvidia

NVDA.O pour 5,8 milliards de dollars et prévoit d'utiliser les fonds pour d'autres investissements dans l'intelligence artificielle.

The Guardian

- Les entreprises technologiques et les agences de protection de l'enfance auront le pouvoir de tester si les outils d'intelligence artificielle peuvent produire des images d'abus d'enfants en vertu d'une nouvelle loi britannique.

The Telegraph

- Le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O a accepté de bloquer deux applications populaires de rencontres gay, Blued et Finka, de la version chinoise de son App Store en Chine.

Sky News

- Venterra Group, créé en 2021 par Ayman Asfari, recherche 40 millions de livres (53,68 millions de dollars) auprès d'investisseurs dans un contexte difficile pour le secteur des énergies renouvelables.

The Independent

- L'autorité britannique de régulation de l'eau Ofwat a proposé que Wessex Water paie 11 millions de livres (14,76 millions de dollars) de mesures d'exécution suite à l'incapacité de l'entreprise à gérer de manière adéquate les flux d'eaux usées et de déchets.

(1 $ = 0,7451 livre)

