British Business - 10 novembre

10 novembre - Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Tim Davie a démissionné de son poste de directeur général de la BBC dimanche soir, alors que la société se préparait à présenter ses excuses pour avoir modifié un clip du président américain Donald Trump.

The Guardian

- Deux divisions britanniques du site web de revente de billets Viagogo ont été frappées par une facture fiscale de 15 millions de livres (20,1 millions de dollars) après que le HMRC a constaté qu'elles n'avaient pas payé suffisamment de droits.

- Le Sénat américain a procédé dimanche à un vote clé sur un projet de loi qui mettrait fin à la fermeture record du gouvernement fédéral sans étendre les subventions aux soins de santé demandées par les démocrates.

The Telegraph

- La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, est prête à augmenter le taux d'imposition sur les revenus des actions dans son budget du 26 novembre, selon The Telegraph. La chancelière devrait augmenter le taux d'imposition des dividendes, une mesure qui touchera les investisseurs mais qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de livres.

- Afin de convaincre l'autorité de régulation de sa viabilité financière, Ovo Energy, quatrième fournisseur de gaz et d'électricité de Grande-Bretagne, prévoit de réduire considérablement ses dépenses dans des domaines tels que la publicité et les activités de promotion de la marque.

Sky News

- Le groupe Carlyle CG.O annoncera qu'il a racheté à la famille Barclay The Very Group, l'une des plus grandes sociétés de vente en ligne du Royaume-Uni.

(1 $ = 0,7451 livre)