British Airways va vendre des oeuvres d'art pour améliorer sa trésorerie

LONDRES, 11 juin (Reuters) - British Airways va vendre une dizaine d'œuvres d'art qui ornent aujourd'hui les bureaux de ses cadres dirigeants, notamment des pièces de Damien Hirst, Peter Doig et Bridget Riley, pour améliorer sa trésorerie face à la crise déclenchée par la pandémie de coronavirus. Au moins une de ces œuvres a été évaluée à plus d'un million de livres (1,11 million d'euros), a indiqué une source informée du projet, selon laquelle l'idée de cette vente a été suggérée par un salarié de la société. La compagnie aérienne, dont la maison mère est le groupe IAG ICAG.L , projette de supprimer 12.000 emplois face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie. (Sarah Young, Nick Macfie, Stephen Addison, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -9.44%