 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 853,35
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bristol Myers vend 60 % de sa participation dans une coentreprise en Chine
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 06:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord pour vendre sa participation de 60% dans une coentreprise pharmaceutique en Chine.

"Dans le cadre de notre stratégie à long terme, nous continuons à aligner nos ressources pour soutenir l'évolution des besoins commerciaux dans notre réseau mondial", a déclaré un porte-parole de la société dans une réponse envoyée par courrier électronique aux questions de Reuters concernant un rapport des médias locaux.

Le porte-parole a déclaré que Bristol Myers "s'engage à soutenir tous les employés concernés" et qu'elle était "reconnaissante de leurs contributions", mais qu'elle ne commentait pas les détails de la transaction, invoquant la politique de l'entreprise.

Créée en 1982, la coentreprise sino-américaine Shanghai Squibb Pharmaceuticals Limited (SASS) a été la première coentreprise pharmaceutique sino-américaine dans le pays.

Une usine de fabrication à Shanghai, qui fait partie de la coentreprise, a été l'une des premières bases modernes de fabrication de produits pharmaceutiques en Chine et a joué un rôle clé dans l'apport d'une nouvelle expertise technologique en Chine, a déclaré Bristol Myers dans son rapport annuel de 2010.

La coentreprise a fourni une variété de médicaments, dont la metformine et le paracétamol , selon des documents de recherche examinés par Reuters.

Bristol Myers serait la dernière fabricante de médicaments à envisager de vendre certains actifs chinois à la suite de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, du ralentissement économique de la Chine et de réductions de prix pour obtenir l'inscription sur la liste des assurances de l'État.

Cet accord fait suite à des actions similaires menées par des entreprises étrangères, dont le groupe suisse Sandoz SDZ.S et la société belge UCB UCB.BR .

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
46,340 USD NYSE -0,05%
SANDOZ GROUP
46,940 CHF Swiss EBS Stocks +0,41%
UCB
203,900 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 17.09.2025 06:28 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VINCI ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Tesla règle deux poursuites sur les accidents californiens de 2019 liés au logiciel Autopilot
    information fournie par Reuters 17.09.2025 06:01 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les règlements font suite à un verdict séparé de 243 millions de dollars contre Tesla ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/09/2025
    Top 5 IA du 16/09/2025
    information fournie par Libertify 17.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Bureau Veritas , Meta, VusionGroup , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, arrive pour une conférence de presse après la réunion du Comité fédéral de l'open market à Washington, le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Après le suspens autour de deux postes de gouverneurs, la Fed en passe de baisser ses taux
    information fournie par AFP 17.09.2025 04:49 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait baisser ses taux d'intérêt mercredi à l'issue d'une réunion déjà atypique au cours de laquelle vont voter un conseiller de Donald Trump fraîchement intronisé et une gouverneure qui a failli en être exclue. Les investisseurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank