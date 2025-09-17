Bristol Myers vend 60 % de sa participation dans une coentreprise en Chine

Le fabricant américain de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord pour vendre sa participation de 60% dans une coentreprise pharmaceutique en Chine.

"Dans le cadre de notre stratégie à long terme, nous continuons à aligner nos ressources pour soutenir l'évolution des besoins commerciaux dans notre réseau mondial", a déclaré un porte-parole de la société dans une réponse envoyée par courrier électronique aux questions de Reuters concernant un rapport des médias locaux.

Le porte-parole a déclaré que Bristol Myers "s'engage à soutenir tous les employés concernés" et qu'elle était "reconnaissante de leurs contributions", mais qu'elle ne commentait pas les détails de la transaction, invoquant la politique de l'entreprise.

Créée en 1982, la coentreprise sino-américaine Shanghai Squibb Pharmaceuticals Limited (SASS) a été la première coentreprise pharmaceutique sino-américaine dans le pays.

Une usine de fabrication à Shanghai, qui fait partie de la coentreprise, a été l'une des premières bases modernes de fabrication de produits pharmaceutiques en Chine et a joué un rôle clé dans l'apport d'une nouvelle expertise technologique en Chine, a déclaré Bristol Myers dans son rapport annuel de 2010.

La coentreprise a fourni une variété de médicaments, dont la metformine et le paracétamol , selon des documents de recherche examinés par Reuters.

Bristol Myers serait la dernière fabricante de médicaments à envisager de vendre certains actifs chinois à la suite de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, du ralentissement économique de la Chine et de réductions de prix pour obtenir l'inscription sur la liste des assurances de l'État.

Cet accord fait suite à des actions similaires menées par des entreprises étrangères, dont le groupe suisse Sandoz SDZ.S et la société belge UCB UCB.BR .