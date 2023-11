Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: va présenter ses résultats de recherche information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb (BMS) présentera ses résultats de recherche et son pipeline d'hématologie et de thérapie cellulaire à l'occasion de la 65e réunion et exposition annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), qui aura lieu à San Diego, en Californie, du 9 au 12 décembre 2023.



Les résultats de 73 divulgations de données dans le cadre d'études parrainées par l'entreprise seront présentés, y compris 22 présentations orales, mettant en valeur l'engagement de BMS à fournir des médicaments transformateurs qui aident davantage de patients vivant avec des troubles sanguins.



' Nous sommes impatients de souligner notre engagement continu à libérer toutes les promesses de la thérapie cellulaire et de nos plateformes de recherche différenciées, démontrant la valeur clinique et réelle de nos médicaments grâce à notre innovation scientifique ', a déclaré Samit Hirawat, vice-président exécutif, médecin-chef, Global Drug Development, Bristol Myers Squibb.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -0.30%