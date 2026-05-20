Bristol Myers va déployer le modèle d'IA Claude d'Anthropic pour accélérer la découverte de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé mercredi qu'elle s'associait à Anthropic pour mettre son modèle d'IA Claude à la disposition de plus de 30 000 employés, dans le but d'accélérer la découverte, le développement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

* Bristol a également indiqué qu'elle exploiterait Claude Code, l'outil de codage d'Anthropic, et évaluerait son utilisation dans la recherche, le développement de médicaments, la fabrication et d'autres domaines commerciaux et médicaux.

* Les laboratoires pharmaceutiques ont annoncé une multitude d'accords pour des outils permettant de concrétiser le potentiel de l'intelligence artificielle.

* Beaucoup, dont le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly

LLY , qui s'est associé au grand fabricant de puces Nvidia

NVDA.O , parient que l'IA peut également améliorer le taux de réussite des nouveaux médicaments.

* “La plupart des applications d’IA en entreprise s’arrêtent au chatbot. Le réel enjeu réside dans la valeur inexploitée qui reste enfermée derrière des décennies de silos de données, et c’est grâce à cette collaboration que nous pourrons y accéder”, a déclaré Greg Meyers, directeur numérique et technologique chez Bristol Myers.

* L'IA agentique, qui nécessite peu d'intervention humaine, pourrait augmenter la productivité du développement clinique d'environ 35% à 45% au cours des cinq prochaines années, a déclaré le cabinet de conseil McKinsey l'année dernière.