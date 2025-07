Bristol Myers: un nouveau directeur médical nommé information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 13:30









(Zonebourse.com) - Bristol Myers Squibb fait part de la nomination de Cristian Massacesi au poste de vice-président exécutif, directeur médical et responsable du développement, à compter du 1er août, succédant alors à Samit Hirawat qui occupait ce poste depuis six ans.



Cristian Massacesi supervisera le développement des produits à un stade précoce et avancé dans tous les domaines thérapeutiques. Samit Hirawat restera conseiller de la société jusqu'au 1er novembre, afin d'assurer une transition en douceur.



Plus récemment, Cristian Massacesi a occupé le poste de directeur médical d'AstraZeneca et d'Alexion et celui de directeur du développement en oncologie d'AstraZeneca, où il a dirigé une organisation mondiale de plus de 3.000 employés.





