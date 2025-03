Bristol Myers: un avis positif pour Opdivo sous-cutané information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb indique que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de la formulation sous-cutanée d'Opdivo dans plusieurs indications de tumeurs solides.



Cet avis positif se fonde sur les résultats de l'essai de phase 3 CheckMate-67T, qui a démontré la non-infériorité dans les critères d'évaluation principaux et une efficacité constante dans les critères secondaires, par rapport à la formulation intraveineuse.



La Commission européenne doit rendre sa décision finale d'autorisation de mise sur le marché d'ici le 2 juin. Une fois publiée, sa décision sera applicable à tous les États membres de l'UE ainsi qu'à l'Islande, à la Norvège et au Liechtenstein.





