Bristol-Myers Squibb relève certains objectifs annuels grâce des résultats supérieurs aux attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

Face à ces données meilleures que prévu, mais aussi à un impact favorable du taux de change d'environ 500 millions de dollars, le laboratoire pharmaceutique américain a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Il vise désormais des revenus compris entre 45,8 et 46,8 milliards de dollars, contre environ 45,5 milliards de dollars auparavant. Enfin, le bénéfice par action ajusté est désormais attendu entre 6,7 et 7 dollars, contre une précédente fourchette allant de 6,55 à 6,85 dollars par titre.

(AOF) - Bristol-Myers Squibb a publié un bénéfice net ajutés de 3,7 milliards de dollars au premier trimestre 2025, loin de la perte de 8,9 milliards de dollars dévoilé un an plus tôt à la même période. Le bénéfice par action s’est ainsi élevé à 1,8 dollar, contre des prévisions à 1,52 dollar. Le chiffre d’affaires a quant à lui diminué de 6 %, à 11,2 milliards de dollars, mais les analystes tablaient sur un repli supérieur autour de 10,7 milliards de dollars.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.