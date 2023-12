Bristol Myers Squibb rachète la biotech psy Karuna Therapeutics pour 14 milliards

(AOF) - Bristol Myers Squibb et Karuna Therapeutics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel BMS a accepté d'acquérir Karuna pour 330 dollars par action en espèces, soit une prime de 53,3%, pour une valeur totale des capitaux propres de 14 milliards de dollars. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. Karuna est une société biopharmaceutique dont l'objectif est de découvrir, développer et fournir des médicaments transformateurs pour les personnes vivant avec des troubles psychiatriques et neurologiques.

Le principal actif de Karuna, KarXT (xanomeline-trospium), est un antipsychotique doté d'un nouveau mécanisme d'action (MoA) et d'une efficacité et d'une sécurité différenciées.

BMS est attendue en légère baisse, tandis que Karuna voit son titre progresser de plus de 47% en pré-marché.

