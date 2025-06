Bristol Myers Squibb, le Sotyktu a atteint son critère principal d'évaluation

(AOF) - Bristol Myers Squibb a dévoilé des résultats positifs d’un essai pivot de phase 3 destiné à évaluer l’efficacité et la sécurité de Sotyktu chez les adultes atteints de rhumatismes psoriasique actif et n’ayant jamais été traités par un antirhumatismal modificateur de maladie. Le critère principal d’évaluation a été atteint avec une proportion significativement plus élevée de patients traités par Sotyktu obtenant une réponse ACR20 (amélioration d’au moins 20 % des signes et symptômes de la maladie) par rapport au placebo à la semaine 16.

En outre, le profil de sécurité était cohérent avec les données rapportées dans le cadre des programmes d'essais cliniques liés à ce produit.

AOF - EN SAVOIR PLUS