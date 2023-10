Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers Squibb: acquisition de Mirati Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société de biotechnologie spécialisée en oncologie Mirati Therapeutics, moyennant 58 dollars par action, soit une valeur totale des capitaux propres de 4,8 milliards.



Les actionnaires de Mirati recevront également un droit de valeur conditionnelle (CVR) non négociable pour chaque action Mirati détenue, d'une valeur potentielle de 12 dollars par action, soit une opportunité de valeur supplémentaire d'un milliard.



Grâce à cette acquisition, Bristol Myers Squibb renforcera son portefeuille avec Krazati, un médicament contre le cancer du poumon non à petites cellules approuvé par la FDA des Etats-Unis, ainsi qu'avec plusieurs autres actifs cliniques prometteurs.



La transaction devrait avoir un effet dilutif non GAAP d'environ 0,35 dollar par action pour le groupe au cours des 12 premiers mois suivant la finalisation, attendue d'ici le premier semestre 2024 sous réserve des conditions usuelles et approbations réglementaires.





