Bristol Myers Squibb: a reçu une approbation de l'UE

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb reçoit l'approbation de la Commission européenne pour Opdivo® (nivolumab) plus Yervoy® (ipilimumab) pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique à instabilité microsatellite élevée ou à réparation des mésappariements déficiente.



Cette approbation est réalisée sur la base des résultats de l'essai de phase 3 CheckMate -8HW, dans lequel la combinaison d'immunothérapie double de L'association Opdivo plus Yervoy a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement significative du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au choix de chimiothérapie.



Avec cette approbation, Opdivo associé à Yervoy est le premier traitement par inhibiteur de point de contrôle double approuvé dans l'Union européenne pour le traitement de première intention du mCRC MSI-H/dMMR.



' Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en Europe et les patients ont besoin de nouvelles options de traitement pour retarder la progression de la maladie. Environ 5 à 7 % des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique présentent des tumeurs MSI-H/dMMR et ces patients sont moins susceptibles de bénéficier d'une chimiothérapie conventionnelle et ont généralement un mauvais pronostic ', a déclaré Dana Walker, M.D., M.S.C.E., vice-présidente, responsable du programme mondial Opdivo, Bristol Myers Squibb.



' La décision de la CE d'approuver Opdivo plus Yervoy représente une étape importante pour cette population de patients dans l'Union européenne et souligne notre engagement à faire progresser les options de traitement. '





