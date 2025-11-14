 Aller au contenu principal
Bristol Myers s'apprête à vivre sa pire journée depuis trois mois en raison de l'arrêt d'un essai clinique portant sur un médicament pour le cœur
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

14 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N chutent de 4 % à 46,68 $ dans les échanges matinaux ** L 'action est prête à subir sa plus forte baisse en une journée depuis plus de trois mois, si les pertes se maintiennent

** BMY et Johnson & Johnson JNJ.N ont annoncé qu'ils mettaient fin à un essai de phase tardive de leur anticoagulant expérimental, le milvexian, pour les patients se remettant d'une crise cardiaque, après qu'un examen indépendant ait conclu que l'étude n'atteindrait probablement pas son objectif principal

** Le syndrome coronarien est une affection qui comprend les crises cardiaques et les douleurs thoraciques instables

** L'entreprise déclare que deux autres études majeures sur le milvexian pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et les troubles du rythme cardiaque vont se poursuivre; les résultats sont attendus en 2026

** L'interruption peut peser sur le sentiment concernant le programme Facteur XI de Regeneron, qui utilise la même approche, et montre les difficultés à prouver les avantages dans les grandes études cardiaques après que l'essai d'un médicament similaire de Bayer dans la fibrillation auriculaire a également été interrompu pour manque d'efficacité, selon RBC Capital Markets

** L'action a baissé de 18 % depuis le début de l'année

