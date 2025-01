Bristol Myers: résultats prometteurs en cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que les résultats d'un essai de Phase 3 ont montré que Opdivo associé à Yervoy a permis d'améliorer significativement la survie sans progression par rapport à la monothérapie Opdivo pour le traitement du cancer colorectal métastatique MSI-H/dMMR.



Avec un suivi médian de 47 mois, le traitement associant Opdivo et Yervoy a permis d'observer une réduction de 38 % du risque de progression ou de décès.



Ces résultats ont été présentés lors du symposium ASCO Gastrointestinal Cancers le 25 janvier 2025 et repris dans The Lancet.







