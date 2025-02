Bristol Myers: résultats positifs sur cinq ans pour Sotyktu information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de nouveaux résultats positifs sur cinq ans de l'essai d'extension à long terme (LTE) POETYK PSO du traitement par Sotyktu (deucravacitinib) chez des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.



Le laboratoire pharmaceutique souligne ainsi que le profil d'innocuité de Sotyktu est resté constant pendant cinq ans avec plus de 5.000 années-patients d'exposition dans l'essai, sans qu'aucun nouveau signal d'innocuité n'ait été identifié.



Il ajoute que chez les patients traités en continu, les taux de réponse clinique ont été maintenus de l'année 1 à l'année 5, y compris les indices de surface et de gravité du psoriasis (PASI) 75 et 90, ainsi que l'évaluation globale statique du médecin (sPGA) 0/1.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 53,90 USD NYSE -3,69%