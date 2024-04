Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultats d'un traitement pour le cancer information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Bristol Myers annonce que KRAZATI (adagrasib) en association avec le cétuximab démontre une activité cliniquement significative en tant qu'option de traitement ciblé pour les patients atteints d'un cancer colorectal (CCR) localement avancé ou métastatique avec mutation KRAS G12C précédemment traité.



Les données de dernière minute ont été présentées lors d'une présentation orale lors de la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR).



Les mutations de KRASG12C agissent comme des moteurs oncogènes et se produisent dans environ 3 à 4 % des cancers colorectaux. Dans des études antérieures, le traitement par cetuximab en monothérapie n'a pas offert de bénéfice clinique chez les patients atteints d'un cancer colorectal avec mutation KRAS.



' Les patients atteints d'un cancer colorectal avec mutation KRASG12C ont toujours été confrontés à de mauvais pronostics et ont toujours besoin d'options de traitement supplémentaires ', a déclaré Scott Kopetz, M.D., Ph.D, FACP, vice-président associé de la recherche translationnelle et professeur au département d'oncologie médicale gastro-intestinale du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas.



' Bien que le KRAS ait déjà été considéré comme ' non médicamentable ', ces données de KRYSTAL-1 renforcent le bénéfice potentiel de l'adagrasib pour ces patients spécifiques. '



' Bien qu'il y ait eu des progrès dans le traitement du cancer colorectal, il reste des groupes de patients, tels que ceux atteints de cancers mutés par KRAS, qui continuent d'avoir besoin de nouvelles options de traitement ciblées ', a déclaré Anne Kerber, vice-présidente principale, responsable du développement clinique tardif, hématologie, oncologie, thérapie cellulaire (HOCT) chez Bristol Myers Squibb. ' Ces données soulignent l'importance du dépistage et de l'identification des mutations de KRASG12C chez les patients atteints de CCR. '





