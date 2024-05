Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: présentera des données sur la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb présentera des données lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Society of Clinical Psychopharmacology qui se tiendra du 28 au 31 mai 2024 à Miami, en Floride.



Les recherches qui seront présentées lors de la réunion continuent de démontrer le potentiel de KarXT en tant qu'option de traitement différenciée pour les adultes atteints de schizophrénie.



KarXT (xanomeline-trospium) est un antipsychotique muscarinique expérimental en développement pour le traitement de la schizophrénie et de la psychose liées à la maladie d'Alzheimer.



La schizophrénie est une maladie mentale persistante et souvent invalidante qui a un impact sur la façon dont une personne pense, se sent et se comporte, et affecte près de 24 millions de personnes dans le monde, dont 2,8 millions de personnes aux États-Unis.



' La présentation de données supplémentaires du programme EMERGENT continue d'illustrer le potentiel de KarXT en tant que nouveau traitement de la schizophrénie, avec son mécanisme d'action différencié et son profil d'innocuité et d'efficacité ', a déclaré Alyssa Johnsen, MD, PhD, vice-présidente principale et responsable du développement clinique, immunologie, cardiovasculaire et neurosciences, Bristol Myers Squibb.



' L'impact de KarXT sur les patients et leurs partenaires de soins est prometteur, et nous sommes impatients de poursuivre nos conversations avec la Food & Drug Administration des États-Unis cette année. '





