Bristol Myers: présente des nouvelles données sur le cancer

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui la présentation des données de plus de 55 études dans l'ensemble de son portefeuille d'oncologie dans plus de 10 tumeurs au congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra du 20 au 24 octobre à Madrid, en Espagne.



Les données qui seront présentées soutiennent le rôle d'Opdivo et des associations basées sur Opdivo dans les stades précoces et métastatiques de plusieurs types de cancer, en particulier chez les groupes de patients présentant des besoins non satisfaits élevés.



Des données supplémentaires mettront en évidence le potentiel du repotrectinib chez les patients atteints de tumeurs solides NTRK-positives naïves d'ITK et prétraitées, y compris le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), ainsi que le bénéfice du traitement par Opdualag, la double immunothérapie à dose fixe.



' Nous sommes impatients de partager les recherches menées au cours du congrès ESMO de cette année sur nos immunothérapies et nos thérapies ciblées dans les maladies métastatiques et les stades précoces de plusieurs types de tumeurs, notamment le cancer de la vessie, le mélanome et le cancer du poumon', a déclaré Samit Hirawat, M.D., vice-président exécutif, médecin-chef, Développement mondial des médicaments, Bristol Myers Squibb.



' Ces nouvelles données mettent en évidence notre programme de développement leader pour Opdivo et les combinaisons à base d'Opdivo dans les stades précoces du cancer '.