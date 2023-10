Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: présente des données pour le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que néoadjuvant Opdivo (nivolumab) associé à la chimiothérapie offre des avantages aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules résécable avec un suivi de trois ans dans l'essai CheckMate -816.



Ces résultats seront présentés lors d'une présentation orale de dernière minute lors du congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), le 23 octobre 2023).



' Il est encourageant de constater que cette association d'immunothérapie néoadjuvante a démontré des améliorations dans toutes les mesures d'efficacité, quels que soient les niveaux d'expression de PD-L1. Les données CheckMate -816 indiquent clairement le potentiel d'obtention de meilleurs résultats pour les patients avec ce régime que la chimiothérapie seule ' a déclaré Mariano Provencio Pulla, M.D., Ph.D., oncologie médicale, hôpital universitaire Puerta de Hierro, Madrid, Espagne.







