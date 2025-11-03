 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 116,50
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bristol Myers présente de nouvelles données de long terme dans la cardiomyopathie
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 17:20

Bristol Myers annonce la présentation de nouvelles données issues de son portefeuille cardiovasculaire lors des sessions scientifiques de l'American Heart Association 2025 à La Nouvelle-Orléans. Les analyses portent notamment sur l'efficacité et la sécurité de Camzyos (mavacamten) dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (oHCM).

Les résultats à près de quatre ans de l'étude MAVA-LTE confirment les bénéfices durables du traitement sur l'obstruction, la structure cardiaque et les symptômes. Des données en vie réelle du programme de surveillance REMS montrent également la robustesse du profil de sécurité de Camzyos, prescrit à plus de 20 000 patients aux États-Unis.

Cristian Massacesi, directeur médical de BMS, souligne que Camzyos 'a redéfini la prise en charge de l'oHCM' en améliorant significativement la fonction cardiaque. Par ailleurs, de nouvelles analyses sur le milvexian, développé avec Johnson & Johnson, seront également présentées.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
45,850 USD NYSE -0,56%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank