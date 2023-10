Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bristol Myers: Opdivo a été approuvé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 08:01

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé qu'Opdivo (nivolumab) a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement adjuvant des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC complètement réséqué.



Opdivo est le seul inhibiteur de-1 indiqué comme traitement adjuvant chez les patients éligibles atteints de mélanome1 de stade IIB, IIC, III ainsi que de mélanome 1 complètement réséqué de stade IV.



Dans l'essai, Opdivo a réduit de 58 % le risque de récidive, de nouveau mélanome primitif ou de décès chez les patients atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC complètement réséqué par rapport au placebo.



' Dans les cinq ans suivant le diagnostic, un tiers des patients atteints d'un mélanome IIB réséqué chirurgicalement et près de la moitié des patients atteints d'un mélanome IIC réséqué chirurgicalement voient leur cancer réapparaître, ce qui souligne la nécessité d'options de traitement supplémentaires qui peuvent aider à réduire le risque de récidive du cancer ' a déclaré John M. Kirkwood, M.D., professeur émérite de médecine à la faculté de médecine de l'Université de Pittsburgh et co-directeur du centre de mélanome du Hillman Cancer Center de l'UPMC.