Bristol Myers: nouvelles données à présenter en hématologie information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce la présentation de nouvelles données de sa plateforme ciblée de dégradation des protéines, lors du congrès annuel 2025 de l’Association européenne d’hématologie (EHA) qui se tiendra du 12 au 15 juin à Milan. Les présentations porteront sur des résultats cliniques actualisés sur ses agents oraux expérimentaux CELMoD, le mézigdomide et l’iberdomide dans le myélome multiple, et le golcadomide dans le lymphome non hodgkinien. Elles comprendront aussi les premiers résultats évaluant le premier dégradeur par voie orale dirigé par le ligand BCL6 (LDD) de Bristol Myers Squibb (BMS-986458) dans le lymphome non hodgkinien. 'Les dernières données présentées pour ces agents soulignent l’impact potentiel que ces thérapies peuvent avoir pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les hémopathies malignes', affirme le laboratoire pharmaceutique.

