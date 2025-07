Bristol Myers: nouvelle option d'achat direct d'Eliquis information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 13:17









(Zonebourse.com) - Bristol Myers Squibb et Pfizer font part d'une nouvelle option d'achat direct d'Eliquis par l'intermédiaire de leur programme 'Eliquis 360 Support' aux Etats-Unis, permettant aux patients de réduire considérablement leurs coûts directs pour ce médicament essentiel.



À compter du 8 septembre, les patients américains éligibles disposant d'une ordonnance Eliquis pourront acheter le médicament directement via l'assistance Eliquis 360 et paieront un tarif réduit de plus de 40% par rapport au prix catalogue actuel.



'Le programme fournira une expédition directe aux patients dans les 50 États et à Porto Rico, offrant une option supplémentaire et simplifiée pour accéder à Eliquis et une transparence totale sur les coûts associés', ajoutent les deux groupes de santé.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 47,195 USD NYSE +1,71%