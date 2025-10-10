Bristol Myers met la main sur Orbital Therapeutics
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 13:45
Cette acquisition comprend OTX-201, une thérapie expérimentale à base de cellules CAR-T de nouvelle génération conçue pour reprogrammer des cellules in vivo avec un profil potentiellement le meilleur de sa catégorie pour les maladies auto-immunes.
De plus, il acquerra la plateforme d'ARN propriétaire d'Orbital, qui intègre l'ingénierie circulaire et linéaire de l'ARN, l'administration avancée de nanoparticules lipidiques et la conception pilotée par l'IA pour permettre des thérapies adaptées à un large éventail de maladies.
Selon les termes de l'accord, Bristol Myers paiera 1,5 milliard de dollars en numéraire pour acquérir Orbital, à la finalisation qui est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'expiration de la période d'attente applicable.
Valeurs associées
|44,680 USD
|NYSE
|+0,29%
A lire aussi
-
L'organisation internationale de protection de la nature, l'UICN, a lancé l'alerte vendredi depuis Abou Dhabi sur les espèces menacées de phoques de l'Arctique et d'oiseaux, pour lesquelles la situation s'aggrave. "Cette mise à jour, qui arrive au bon moment, souligne ... Lire la suite
-
Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, surnommée la "libératrice", mais contrainte de vivre cachée dans son pays transformé en "Etat autoritaire brutal". Réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite
-
Des dizaines de milliers de personnes sont sans courant vendredi à Kiev et dans neuf régions d'Ukraine après l'une des attaques russes les plus massives dirigées contre le réseau énergétique, qui a tué un enfant de 7 ans et fait une trentaine de blessés. La Russie ... Lire la suite
-
Virement instantanés : un nouveau dispositif de vérification européen entre en vigueur pour sécuriser les transferts d'argent
Les usagers de l'ensemble des pays de la zone euro peuvent désormais effectuer ces virements à tout moment, y compris la nuit, le weekend ou les jours fériés, sans frais supplémentaires par rapport à un virement classique. Un dispositif de vérification européen ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer