Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: lourde perte trimestrielle sur des charges information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb affiche une perte ajustée (non GAAP) de 4,40 dollars par action au titre du premier trimestre 2024, contre un BPA de 2,05 dollars un an auparavant, malgré une croissance de ses revenus de 5% à près de 11,9 milliards (+6% à changes constants).



Le laboratoire pharmaceutique explique cette lourde perte par l'impact net non récurrent des charges d'IPRD acquises et de revenus de licence provenant de transactions récemment conclues, impact se montant à 6,30 dollars par action.



Ces charges amènent d'ailleurs le groupe à mettre à jour drastiquement sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice en cours : il ne l'attend plus qu'entre 0,40 et 0,70 dollar, au lieu de 7,10 à 7,40 dollars en estimations précédentes.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE 0.00%