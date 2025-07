Bristol Myers: lance une biotech en immunologie avec Bain Capital information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 12:20









(Zonebourse.com) - Bristol Myers Squibb (BMS) et Bain Capital annoncent la création d'une nouvelle société biopharmaceutique indépendante (' NewCo ') dédiée au développement de thérapies innovantes contre les maladies auto-immunes. Dotée d'un financement initial de 300 millions de dollars mené par Bain Capital, la nouvelle entité débute avec cinq actifs issus du portefeuille de BMS, dont trois en phase clinique et deux prêts à entrer en phase 1. Parmi les composés les plus avancés figurent afimetoran, actuellement en phase 2 pour le lupus érythémateux systémique (SLE), et BMS-986322, ayant montré des résultats positifs en phase 2 dans le psoriasis en plaques. La société hérite également de BMS-986326, pour le SLE et la dermatite atopique. BMS conserve une participation de près de 20 % dans la nouvelle structure et percevra des paiements d'étapes et des redevances. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de BMS, qui entend concentrer sa R&D en immunologie sur des approches capables de réinitialiser le système immunitaire et de promouvoir la réparation tissulaire.



Selon Julie Rozenblyum, VP Business Development chez BMS, ce partenariat vise à ' maximiser l'impact clinique de ces actifs prometteurs '.









