Bristol Myers en hausse, l'essai sur la maladie d'Alzheimer doit recruter davantage de patients
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N augmentent de 3,7 % à 50,03 $ avant le marché

** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N augmentent de 3,7 % à 50,03 $ avant le marché

** Cette décision intervient après qu'un examen a révélé des irrégularités sur certains sites d'étude, selon la société

** La FDA et le comité de sécurité indépendant ont été consultés; les données des sites concernés ont été exclues avant l'analyse - BMY

** Le comité recommande d'ajouter d'autres participants pour atteindre l'objectif initial; la société reste aveugle aux résultats - BMY

** Le retard soulève des questions supplémentaires mais peut suggérer des tendances positives" - William Blair

** La décision de retirer les données des patients et de recruter d'autres patients a été prise en accord avec la FDA et avant le verrouillage de la base de données" - William Blair

** Le cobenfy de BMY, approuvé pour la schizophrénie, pourrait être le premier d'une nouvelle classe pour l'agitation et la psychose dans la maladie d'Alzheimer, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre a reculé d'environ 15 % depuis le début de l'année

