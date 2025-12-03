Bristol Myers en hausse, l'essai sur la maladie d'Alzheimer devant recruter davantage de patients

3 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N augmentent de 3,7 % à 50,03 $ avant le marché

** La société a déclaré qu'elle allait continuer à recruter des patients pour son essai clinique de phase avancée sur le cobenfy, un médicament testé pour la psychose liée à la maladie d'Alzheimer.

** Cette décision intervient après qu'un examen ait révélé des irrégularités sur certains sites d'étude, selon la société

** La FDA et le comité de sécurité indépendant ont été consultés; les données des sites concernés ont été exclues avant l'analyse - BMY

** Le comité recommande d'ajouter d'autres participants pour atteindre l'objectif initial; la société reste aveugle aux résultats - BMY

** Le cobenfy de BMY, approuvé pour la schizophrénie, pourrait être le premier d'une nouvelle classe pour l'agitation et la psychose dans la maladie d'Alzheimer, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année