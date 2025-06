Bristol Myers: données positives en rhumatisme psoriasique information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 13:14









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait état des données positives de l'essai pivot de phase 3 POETYK PsA-1 (IM011-054), démontrant la supériorité de son Sotyktu (deucravacitinib) par rapport au placebo chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal, avec une proportion significativement plus élevée de patients traités par Sotyktu obtenant une amélioration d'au moins 20% des signes et symptômes de la maladie par rapport au placebo à la semaine 16 (54,2% contre 34,1%).



Par ailleurs, de nouvelles données de l'essai de phase 3 POETYK PsA-2 ont démontré que les réponses cliniques significatives ont continué de s'améliorer et que les résultats se sont maintenus jusqu'à la semaine 52.



'Sotyktu a démontré une innocuité conforme au profil clinique établi et a été bien toléré dans les deux études, sans nouveaux signaux d'innocuité', ajoute le groupe, qui présente ces données au congrès de l'EULAR qui se tient à Barcelone, du 11 au 14 juin.





