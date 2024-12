Bristol Myers: données positives dans l'arthrite psoriasique information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part des résultats positifs de POETYK PsA-1 et POETYK PsA-2, les essais pivots de phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité de Sotyktu (deucravacitinib) chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique active.



Après 16 semaines de traitement, les deux essais ont atteint leur critère principal, avec une proportion significativement plus élevée de patients ayant obtenu une réponse ACR20 (amélioration d'au moins 20% des signes et symptômes de la maladie) comparé à placebo.



De plus, les essais ont atteint d'importants critères secondaires de l'activité de l'arthrite psoriasique à la semaine 16, et le profil d'innocuité global de Sotyktu s'est révélé conforme à celui établi dans les essais cliniques précédents.



Il s'agit des premiers résultats d'essais cliniques de phase 3 pour Sotyktu dans une affection rhumatismale. Le produit est approuvé dans de nombreux pays à travers le monde pour le traitement des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.





