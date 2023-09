Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: données de phase III positives pour Opdivo information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que l'essai de phase III CheckMate-77T a atteint son critère d'évaluation principal d'amélioration de la survie sans événement (SSE) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable de stade IIA à IIIB.



Dans une analyse intermédiaire, le schéma périopératoire d'Opdivo néoadjuvant et de chimiothérapie suivie d'une chirurgie avec Opdivo adjuvant améliore de façon cliniquement et statistiquement significative la SSE, par rapport au même schéma avec placebo.



Ces résultats renforcent l'efficacité améliorée observée désormais dans six essais de phase III avec Opdivo dans les cancers à un stade précoce, y compris ceux du poumon, de la vessie, de la jonction oesophagienne/gastro-oesophagienne et le mélanome.





