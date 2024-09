Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: données de long terme positives pour Zeposia information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de nouvelles données à long terme issues de l'essai de phase III DAYBREAK sur son Zeposia, démontrant une efficacité durable et une innocuité constante dans les formes récurrentes de sclérose en plaques.



Le laboratoire pharmaceutique rapporte ainsi que la perte de volume cérébral a diminué au cours des études de phase III, et qu'elle a été maintenue par le traitement avec Zeposia pour une période allant jusqu'à cinq ans.



'Plus de huit ans de données de l'étude DAYBREAK confirment le profil d'innocuité établi de Zeposia, avec des taux d'événements indésirables liés au traitement en baisse ou stables au fil du temps', ajoute Bristol Myers.





