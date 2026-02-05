Bristol-Myers dépasse de peu les attentes de BPA trimestriel
Une réduction de 15% des revenus de son portefeuille historique, liée notamment à la concurrence de génériques, a été compensée par une hausse de 16% de ceux du portefeuille de croissance, dont Camzyos, Breyanzi et Reblozyl.
Pour l'ensemble de l'année écoulée, Bristol-Myers a ainsi engrangé un BPA ajusté en forte augmentation à 6,15 USD, à comparer à 1,15 USD en 2024, pour des revenus stables à près de 48,2 MdsUSD (-1% hors effets de change).
En termes de perspectives, le laboratoire pharmaceutique anticipe un BPA ajusté compris entre 6,05 et 6,35 USD, ainsi que des revenus de l'ordre de 46 à 47,5 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice qui commence.
