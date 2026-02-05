 Aller au contenu principal
Bristol-Myers dépasse de peu les attentes de BPA trimestriel
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 13:35

Bristol-Myers Squibb publie au titre du 4e trimestre 2025 un BPA ajusté en recul de 25% à 1,26 dollar, un niveau toutefois supérieur de 2% au consensus, pour des revenus en hausse de 1% à 12,5 MdsUSD (stables hors effets de changes).

Une réduction de 15% des revenus de son portefeuille historique, liée notamment à la concurrence de génériques, a été compensée par une hausse de 16% de ceux du portefeuille de croissance, dont Camzyos, Breyanzi et Reblozyl.

Pour l'ensemble de l'année écoulée, Bristol-Myers a ainsi engrangé un BPA ajusté en forte augmentation à 6,15 USD, à comparer à 1,15 USD en 2024, pour des revenus stables à près de 48,2 MdsUSD (-1% hors effets de change).

En termes de perspectives, le laboratoire pharmaceutique anticipe un BPA ajusté compris entre 6,05 et 6,35 USD, ainsi que des revenus de l'ordre de 46 à 47,5 MdsUSD pour l'ensemble de l'exercice qui commence.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
57,630 USD NYSE +3,00%
