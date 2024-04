Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: de nouvelles données sur la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb présente de nouvelles données provisoires regroupées sur l'innocuité et les résultats métaboliques à long terme du programme EMERGENT évaluant KarXT dans la schizophrénie au congrès annuel 2024 de la Société internationale de recherche sur la schizophrénie.



KarXT a démontré un profil métabolique favorable à long terme où la plupart des patients ont connu une stabilité ou une amélioration des paramètres métaboliques au cours des 52 semaines de traitement.



La majorité des patients (65 %) ont connu une perte de poids au cours de l'essai, avec une diminution moyenne du poids de 2,6 kg observée à un an.



Les données ne montrent aucun changement significatif lié à la prolactine ou des changements cliniquement significatifs dans les scores de l'échelle des troubles du mouvement sur 52 semaines



' Ces résultats à long terme en matière d'innocuité et de métabolisme du programme EMERGENT sont extrêmement encourageants, car ils nous permettent de mieux comprendre le profil de tolérance de KarXT chez les personnes atteintes de schizophrénie ', a déclaré Roland Chen, MD, vice-président principal et responsable du développement de l'immunologie, des maladies cardiovasculaires et des neurosciences chez Bristol Myers Squibb.



' Il est prometteur de constater qu'au cours d'un an de traitement, KarXT n'a pas été associé à des effets secondaires lourds, en particulier une prise de poids et un dysfonctionnement métabolique, ainsi qu'à des symptômes extrapyramidaux, ce qui souligne son potentiel à fournir une option significative et différenciée pour les personnes atteintes de schizophrénie. '





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -0.16%