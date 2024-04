Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: contrat d'approvisionnement avec Cellares information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 13:18









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir signé un accord mondial de réservation de capacités et d'approvisionnement avec Cellares pour la fabrication de thérapies cellulaires CAR-T, dans une transaction évaluée à 380 millions de dollars en paiements initiaux et d'étapes.



Cellares allouera plusieurs navettes cellulaires et ses systèmes Cell Q entièrement automatisés et à haut débit dans ses usines intelligentes aux États-Unis, dans l'Union Européenne et au Japon pour un usage exclusif au profit de Bristol Myers Squibb.



Cette collaboration permettra au groupe pharmaceutique d'étendre ses capacités de fabrication, répondant ainsi à la demande croissante pour sa gamme diversifiée de thérapies cellulaires, en les apportant à un plus grand nombre de patients plus rapidement.





